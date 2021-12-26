В Ізраїлі пташиний грип згубив диких журавлів і ферми: сотні тисяч птахів знищать

В Ізраїлі смертельний вірус пташиного грипу H5N1 згубив диких журавлів, а потім і ферми з птахами. В результаті в країні доведеться знищити сотні тисяч птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За даними Міністерства сільського господарства, кожен п'ятий дикий журавель, що живе в Ізраїлі або мігруючий через нього, був інфікований вірусом пташиного грипу.

Вважається, що вірус поширився з мошава Маргаліот на ліванському кордоні. У цьому районі 244000 курей-несучок утримуються на фермах в 60 курниках. Ферми постачають шість мільйонів яєць щомісяця для споживання ізраїльтянами.

Відзначається, що місцеві фермери не змогли повідомити в режимі реального часу про зростання смертності серед домашніх птахів, що призвело до швидкого поширення вірусу.

Багато курей загинули до того часу, коли прибули інспектори міністерства. В одному курнику з 2000 курей живими залишилися тільки 70.

Міністерство вже повідомило, що в найближчі дні в районі Маргаліота повинні бути знищені 320 000 курей-несучок.

У міністерстві також заявили, що стурбовані можливістю зараження людей вірусом через курники, прилеглі до будинків в мошаві.