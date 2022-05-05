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В Ізраїлі стався теракт в День незалежності. Є загиблі

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Четвер 05 травня 2022 21:34
В Ізраїлі стався теракт в День незалежності. Є загиблі Фото: в Ізраїлі, в День незалежності, стався теракт (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Ельада, коли в Ізраїлі святкували День незалежності, стався теракт. Терористи вбили трьох цивільних, ще троє отримали тяжкі поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Newsru.

Як відзначають очевидці, в центрі пролунали постріли.

За словами генерального директора національної служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", постраждалі отримали вогнепальні поранення. Ще пізніше він відзначив, що терористів, вочевидь, було двоє й їм вдалося втекти. Наразі правоохоронці розшукують їх.

На місці подій вже перебувають сили поліції та армії.

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