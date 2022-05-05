В Ізраїлі стався теракт в День незалежності. Є загиблі
Фото: в Ізраїлі, в День незалежності, стався теракт (Getty Images)
В центрі Ельада, коли в Ізраїлі святкували День незалежності, стався теракт. Терористи вбили трьох цивільних, ще троє отримали тяжкі поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Newsru.
Як відзначають очевидці, в центрі пролунали постріли.
За словами генерального директора національної служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", постраждалі отримали вогнепальні поранення. Ще пізніше він відзначив, що терористів, вочевидь, було двоє й їм вдалося втекти. Наразі правоохоронці розшукують їх.
На місці подій вже перебувають сили поліції та армії.
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