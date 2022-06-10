В Израиле представили новое поколение продвинутых противотанковых ракет: видео испытаний

Израильский производитель вооружения презентовал шестое поколение многофункциональной противотанковой ракеты Tamuz. Новая разработка имеет уникальные возможности, которым нет аналогов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vesty.co.il.
оператор способен управлять сразу четырьмя ракетами, которые были запущены с одной установки;
"Tamuz-6" преодолевает расстояние до 50 километров, если ее было запущено с вертолета и 32 км - при запуске с земли.
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