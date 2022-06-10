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В Израиле представили новое поколение продвинутых противотанковых ракет: видео испытаний

Фото: в Израиле представили новое поколение продвинутых противотанковых ракет (кадр из видео)
Автор: Сергей Пышкин

Израильский производитель вооружения презентовал шестое поколение многофункциональной противотанковой ракеты Tamuz. Новая разработка имеет уникальные возможности, которым нет аналогов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vesty.co.il.

Что умеет Tamuz-6:

  • оператор способен управлять сразу четырьмя ракетами, которые были запущены с одной установки;

  • ракеты летят на разные дистанции и могут уничтожить сразу несколько целей;
  • благодаря технологии сопоставления изображений, ракета способна с более высокой точностью распознавать цели во время полета перед поражением. Например, прошлое поколение ракет запускали по координатам. Благодаря оптическим и электронным датчикам Tamuz-6 самостоятельно узнает расположение цели, что облегчает работу оператору;
  • управление ракетой можно передавать второй стороне. Если снаряд был запущен из установки "А", то управление можно передать установке "Б", которая также находится в зоне боевых действий.

"Tamuz-6" преодолевает расстояние до 50 километров, если ее было запущено с вертолета и 32 км - при запуске с земли.

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Израиль