RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Ізраїлі представили нове покоління просунутих протитанкових ракет: відео випробувань

Фото: в Ізраїлі представили нове покоління просунутих протитанкових ракет (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїльський виробник озброєння презентував шосте покоління багатофункціональної протитанкової ракети Tamuz. Нова розробка має унікальні можливості, яким немає аналогів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vesty.co.il.

Що вміє Tamuz-6:

  • оператор здатний управляти одразу чотирма ракетами, які були запущені з однієї установки;

  • ракети летять на різні дистанції й можуть знищити одразу декілька цілей;

  • завдяки технології зіставлення зображень, ракета здатна з вищою точністю розпізнавати цілі під час польоту перед ураженням. Наприклад, минуле покоління ракет запускали за координатами. Завдяки оптичним й електронним датчикам Tamuz-6 самостійно визначає розташування цілі, що полегшує роботу оператору;
  • управління ракетою можна передавати другій стороні. Якщо снаряд був запущений з установки "А", то управління можна передати установці "Б", яка також перебуває в зоні бойових дій.

"Tamuz-6" долає відстань до 50 кілометрів, якщо її було запущено з гелікоптера й 32 км - при запуску із землі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль