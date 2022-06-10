В Израиле представили новое поколение продвинутых противотанковых ракет: видео испытаний
Фото: в Израиле представили новое поколение продвинутых противотанковых ракет (кадр из видео)
Израильский производитель вооружения презентовал шестое поколение многофункциональной противотанковой ракеты Tamuz. Новая разработка имеет уникальные возможности, которым нет аналогов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Vesty.co.il.
Что умеет Tamuz-6:
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оператор способен управлять сразу четырьмя ракетами, которые были запущены с одной установки;
- ракеты летят на разные дистанции и могут уничтожить сразу несколько целей;
- благодаря технологии сопоставления изображений, ракета способна с более высокой точностью распознавать цели во время полета перед поражением. Например, прошлое поколение ракет запускали по координатам. Благодаря оптическим и электронным датчикам Tamuz-6 самостоятельно узнает расположение цели, что облегчает работу оператору;
- управление ракетой можно передавать второй стороне. Если снаряд был запущен из установки "А", то управление можно передать установке "Б", которая также находится в зоне боевых действий.
"Tamuz-6" преодолевает расстояние до 50 километров, если ее было запущено с вертолета и 32 км - при запуске с земли.
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