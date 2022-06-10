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В Ізраїлі представили нове покоління просунутих протитанкових ракет: відео випробувань

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П'ятниця 10 червня 2022 12:20
В Ізраїлі представили нове покоління просунутих протитанкових ракет: відео випробувань Фото: в Ізраїлі представили нове покоління просунутих протитанкових ракет (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Ізраїльський виробник озброєння презентував шосте покоління багатофункціональної протитанкової ракети Tamuz. Нова розробка має унікальні можливості, яким немає аналогів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vesty.co.il.

Що вміє Tamuz-6:

  • оператор здатний управляти одразу чотирма ракетами, які були запущені з однієї установки;

  • ракети летять на різні дистанції й можуть знищити одразу декілька цілей;

  • завдяки технології зіставлення зображень, ракета здатна з вищою точністю розпізнавати цілі під час польоту перед ураженням. Наприклад, минуле покоління ракет запускали за координатами. Завдяки оптичним й електронним датчикам Tamuz-6 самостійно визначає розташування цілі, що полегшує роботу оператору;
  • управління ракетою можна передавати другій стороні. Якщо снаряд був запущений з установки "А", то управління можна передати установці "Б", яка також перебуває в зоні бойових дій.

"Tamuz-6" долає відстань до 50 кілометрів, якщо її було запущено з гелікоптера й 32 км - при запуску із землі.

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