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В Израиле полиция рекомендует предъявить обвинение в коррупции главе МВД

Новости » Общество    20.11.2018 - 14:52
В Израиле полиция рекомендует предъявить обвинение в коррупции главе МВД
Фото: Арие Дери (wikimedia.org)

В соответствии с собранными доказательствами, Дери причастен к мошенничеству, подрыву доверия, неуплате миллионных налогов

Израильская полиция рекомендует прокуратуре предъявить обвинения министру внутренних дел Арие Дери в масштабной коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP со ссылкой на пресс-секретаря полиции Мики Розенфельда.

По словам Розенфельда, в соответствии с собранными доказательствами, Дери причастен к мошенничеству, подрыву доверия, неуплате миллионных налогов, отмыванию средств и препятствованию судебному процессу.

"Полиция Израиля рекомендует (прокуратуре - ред.) предъявить обвинение министру внутренних дел страны в большом коррупционном деле", - говорится в сообщении.

Как сообщает AP, Дери вместе с женой уже были допрошены по делу о получении незаконных платежей от бизнесменов.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 18 ноября официально вступил в должность министра обороны, заявив, что намерен победить врагов страны.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля опровергли информацию СМИ о том, что правительство приняло решение организовать досрочные выборы.

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