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В Ізраїлі поліція рекомендує висунути обвинувачення у корупції главі МВС

Новини » Суспільство    20.11.2018 - 14:52
В Ізраїлі поліція рекомендує висунути обвинувачення у корупції главі МВС
Фото: Аріє Дері (wikimedia.org)

Згідно з зібраними доказами, Дері причетний до шахрайства, підриву довіри, несплати мільйонних податків

Ізраїльська поліція рекомендує прокуратурі висунути обвинувачення міністру внутрішніх справ Аріє Дері у масштабній корупції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP із посиланням на речника поліції Мікі Розенфельда.

За словами Розенфельда, згідно з зібраними доказами, Дері причетний до шахрайства, підриву довіри, несплати мільйонних податків, відмивання коштів та перешкоджання судовому процесу.

"Поліція Ізраїлю рекомендує (прокуратурі - ред.) висунути обвинувачення міністру внутрішніх справ країни у великій корупційній справі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє AP, Дері разом із дружиною вже були допитані у справі про отримання незаконних платежів від бізнесменів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху 18 листопада офіційно вступив на посаду міністра оборони, заявивши, що має намір перемогти ворогів країни.

Раніше в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю спростували інформацію ЗМІ про те, що уряд ухвалив рішення організувати дострокові вибори.

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