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В Израиле подсчитали сумму ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков

Автор: Игорь Литвиненко

Израильское налоговое управление оценило прямой ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма во время конфликта с палестинскими группировками. Так, ущерб составил около 77 миллионов долларов (250 млн шекелей).

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Отмечается, что на момент окончания операции "Страж стен" в управление было подано 5245 исков. При этом общее количество исков может возрасти, так как не учитывается ущерб, нанесенный в последние часы операции, и ущерб имуществу семей, которые временно покинули зоны обстрелов.

Больше всего от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон, где были повреждены 787 квартир. В общей сложности в Ашкелоне подали 1087 исков. Также пострадали Ашдод - 228 квартиры, 359 исков, Рамат-Ган – 227 квартиры, 254 иска, Холон - 188 квартир, 249 исков, Петах-Тиква - 182 квартиры, Гиватаима - 136 квартир, Тель-Авив - 77 квартир. Еще несколько зданий пострадали от беспорядков в Яффо.

Из-за повреждения домов в результате ракетного обстрела 170 семей были выселении и проживают в отелях за счет Налогового управления.

В Южном округе было подано 2585 исков, в Гуш-Дане - 2336, в Иерусалимском округе - 81, в Хайфском - 253. Кром этого на юге пострадали 868 автомобилей.

Ранее президент США Джо Байден завил о готовности помочь в восстановлении Сектора Газа.

Отметим, в ночь на 21 мая между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня. Боевые действия между сторонами продолжались с 10 мая.

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