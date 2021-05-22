В Ізраїлі підрахували суму збитку від ракетних обстрілів і заворушень

Відзначається, що на момент закінчення операції "Страж стін" в управління було подано 5245 позовів. При цьому загальна кількість позовів може зрости, так як не враховується збиток, нанесений в останні години операції, і збиток майну сімей, які тимчасово покинули зони обстрілів.

Найбільше від ракетних обстрілів постраждав Ашкелон, де були пошкоджені 787 квартир. В цілому в Ашкелоні подали 1087 позовів. Також постраждали Ашдод - 228 квартири, 359 позовів, Рамат-Ган - 227 квартири, 254 позови, Холон-188 квартир, 249 позовів, Петах-Тіква - 182 квартири, Гіватаїма-136 квартир, Тель-Авів - 77 квартир. Ще кілька будівель постраждали від заворушень в Яффо.

Через пошкодження будинків в результаті ракетного обстрілу 170 сімей були виселенні і проживають в готелях коштом податкового управління.

У Південному окрузі було подано 2585 позовів, в Гуш-Дані - 2336, в Єрусалимському окрузі - 81, в Хайфському - 253. На півдні постраждали 868 автомобілів.