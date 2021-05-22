Байден заявил о готовности помочь в восстановлении сектора Газа
США готовы вместе с другими странами подготовить предложения по восстановлению сектора Газа. Речь идет о восстановлении мирной инфраструктуры.
Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме, передает CBS.
В то же время он подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не изменилась
"Я готов подготовить и попытаюсь подготовить крупный пакет предложений вместе с другими странами. <...> Им нужна помощь, и я готов сделать это", - сказал Байден.
При этом он подчеркнул, что речь пойдет о восстановлении мирной инфраструктуры, а не объектов, которые использует в военных целях контролирующее сектор Газа движение ХАМАС.
Байден заявил, что считает "двухгосударственное решение" единственным способом остановить конфликт на Ближнем Востоке.
Ранее Politico со ссылкой на источники заявляло, что Администрация президента США Джо Байдена оказывает закулисное давление на Израиль для урегулирований конфликта с палестинскими боевиками в Секторе Газа. Действия Вашингтона помогли предотвратить наземное вторжение Армии Израиля.
В то же время, в Пентагоне заявили, что Израиль не запрашивал у США дополнительной военной помощи для проведения операций против палестинских группировок.