В Израиле назначили дату рассмотрения дела против Нетаньяху

В Израиле первое судебное заседание по делу о возможной коррупции со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху состоится 17 марта. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что судебное заседание состоится через две недели после проведения выборов в Кнессет, которые состоятся 2 марта.

В кратком заявлении суда сообщается, что Нетаньяху должен присутствовать на первом слушании.

Напомним, 21 ноября 2019 года против Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм". Кроме того, он называл выдвинутые против него обвинения попыткой государственного переворота. В конце января обвинительный акт против Нетаньяху передали в окружной суд в Иерусалиме.

Также РБК-Украина писало, что в декабре в Израиле распустили парламент, назначив досрочные выборы на 2 марта. Эти выборы станут в Израиле третьими за последний год. До этого дважды не удавалось согласовать состав нового израильского правительства.