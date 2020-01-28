В Израиле передали в суд обвинительный акт против Нетаньяху

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Судебные слушания начнутся после выборов в Кнессет, который назначены на 2 марта

В Израиле во вторник, 28 января, обвинительный акт против премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху передали в окружной суд в Иерусалиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsru.co.il.

Как сообщается, это произошло вскоре после того, как Нетяньяху отозвал прошение о депутатском иммунитете.

Соответственно, 2 марта Нетаньяху будет баллотироваться на внеочередных выборах в Кнессет в качестве обвиняемого, но судебные слушания начнутся уже после выборов. Решение Нетанияху отозвать просьбу об иммунитете означало, что обвинительное заключение будет немедленно в суд.

Соответственно, 2 марта 2020 года Нетанияху будет баллотироваться на выборах в Кнессет 23-го созыва в качестве обвиняемого. Однако судебные слушания начнутся уже после выборов.

Напомним, ранее против Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм".

Кроме того, он посчитал выдвинутые против него обвинения попыткой государственного переворота.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит направил в Кнессет обвинительное заключение против премьер-министра Биньямина Нетаньяху.