В Израиле начался третий этап смягчения COVID-карантина, привиты почти 5 млн человек

С воскресенья во всех населенных пунктах, кроме "красной зоны" карантина, на открытом воздухе разрешено собираться группам до 50 человек, а в помещениях - до 20 человек.

Отменяются обязательная проверка температуры тела на входах в офисы и общественные заведения, сняты ограничения на перевозку пассажиров в личном транспорте. Разрешена работа заведений с "зеленым знаком" и тех, которые не могут оказывать услуги удаленно или онлайн.

В вузах с "зеленым знаком" могут вернуться к очному обучению студенты с "зеленым паспортом" вакцинации. Также могут возобновить прием студентов религиозные учебные заведения для взрослых, при условии наличия в них условий для социальной дистанции.

Возможно проведение однодневных экскурсий на открытом воздухе и в помещениях.

В ресторанах могут принимать внутри клиентов с "зеленым паспортом". Заполнять залы можно на 75% или до 100 клиентов. Расстояние между столиками должно быть два метра.

Возобновляется прием авиарейсов с гражданами или постоянными жителями Израиля. Ежедневная квота - 3 тысячи человек. Вне квоты разрешается въезд репатриантов, которые не могут отложить визит, иностранных рабочих жизненно-важных предприятий и профессиональных спортсменов.

Возобновляют авиасообщение с Нью-Йорком, Франкфуртом, Парижем, Лондоном, Киевом, Торонтон и Гонконгом.

К воскресенью в Израиле первую дозу вакцины от коронавируса получили 4,93 миллиона жителей, полностью привиты - 3,71 миллиона человек.