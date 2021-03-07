В Ізраїлі розпочався третій етап пом'якшення COVID-карантину, щеплені майже 5 млн людей

З неділі в усіх населених пунктах, крім "червоної зони" карантину, на відкритому повітрі дозволено збиратися груп до 50 чоловік, а в приміщеннях - до 20 чоловік.

Скасовуються обов'язкова перевірка температури тіла на входах в офіси і громадські заклади, зняті обмеження на перевезення пасажирів на особистому транспорті. Дозволена робота закладів з "зеленим знаком" і тих, які не можуть надавати послуги віддалено або онлайн.

У вузах з "зеленим знаком" можуть повернутися до очного навчання студенти з "зеленим паспортом" вакцинації. Також можуть відновити прийом студентів релігійні навчальні заклади для дорослих, за умови наявності в них умов для соціальної дистанції.

Можливо проведення одноденних екскурсій на відкритому повітрі та в приміщеннях.

В ресторанах можуть приймати всередині клієнтів з "зеленим паспортом". Заповнювати зали можна на 75% або 100 клієнтів. Відстань між столиками повинно бути два метри.

Відновлюється прийом авіарейсів з громадянами або постійними жителями Ізраїлю. Щоденна квота - 3 тисячі осіб. Поза квотою дозволяється в'їзд репатріантів, які не можуть відкласти візит, іноземних робітників життєво-важливих підприємств і професійних спортсменів.

Відновлюють авіасполучення з Нью-Йорком, Франкфуртом, Парижем, Лондоном, Києвом, Торонтон і Гонконгом.

До неділі в Ізраїлі першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 4,93 мільйона жителів, повністю щеплені - 3,71 мільйона осіб.