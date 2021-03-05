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Украинцев заберут из Израиля 8 марта: как попасть на рейс

Новина українською → Израиль, Пятница 05 марта 2021 18:48
Украинцев заберут из Израиля 8 марта: как попасть на рейс Фото: Самолет (freepik)
Автор: Андрей Василюк

8 марта 2021 года в 17:25 граждане Украины смогут вылететь из аэропорта им. Бен-Гуриона спецрейсом Тель-Авив - Киев (PQ3904) авиакомпании SkyUP.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

"Уважаемые граждане! Посольство продолжает предпринимать меры по организации возвращения граждан Украины, которые вынужденно находятся в Израиле через установленные ограничения в аэропорту им. Бен-Гуриона. 8 марта 2021 года авиакомпания SkyUP осуществит спецрейс PQ3904, Тель-Авив – Киев, вылет в 17:25", - говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание, что на требование израильской стороны рейсом могут воспользоваться только граждане Украины.

Для того чтобы купить билет надо перейти на сайт авиаперевозчика.

Также посольство напомнило, что иностранцам (в т.ч. гражданам Украины) не нужно получать специальное разрешение на выезд из Израиля.

Что нужно, чтобы попасть на рейс:

1. Купить билет.

2. За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке.

3. Пассажир должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

4. Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта.

5. Подробная информация относительно правил пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион - по ссылке.

Напомним, в конце февраля в МИД анонсировали специальный авиарейс для возвращения украинцев из Израиля. Однако сначала было неизвестно, когда он состоится.

Как писало РБК-Украина, правительство Израиля разработало план полного выхода из карантина. В апреле страна может вернуться к привычному до пандемии образу жизни.

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