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В Ізраїлі почалися позачергові вибори

Новини » Політика    09.04.2019 - 08:24
В Ізраїлі почалися позачергові вибори
Фото: вибори в Ізраїлі (twitter.com/thatpeterfox)

Вибори в Ізраїлі можуть зберегти Біньяміна Нетаньяху на посаді прем'єра

В Ізраїлі сьогодні, 9 квітня, розпочалися позачергові вибори до Кнесета (парламент). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Повідомляється, що сьогодні вранці відкрилися 10 тис. виборчих дільниць. Очікується, що участь в голосуванні візьмуть до 6,3 млн виборців.

На місця в Кнесеті претендують 39 різних політичних партій, у тому числі фаворит виборів політичний альянс "Синьо-білий" (Кахоль-лаван) трьох партій "Хосен ле-Ісраель", "Еш Атід" і "Лем", який очолюють колишній начальник генерального штабу оборони Ізраїлю Бені Ганц і екс-міністр фінансів Яїр Лапід.

За результатами опитувань, партія чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху знаходиться на другому місці. Незважаючи на це, в партії "Лікуд" є шанси сформувати коаліцію з правими партіями, що дозволить зберегти посаду за Нетаньяху ще на п'ять років.

Зазначимо, нинішні вибори є позачерговими і проводяться за парламентської кризи, яка була спровокована законопроектом про обов'язковий призов до армії ортодоксальних іудеїв.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху пообіцяв у разі перемоги на виборах розширити ізраїльський суверенітет на єврейські поселення на Західному березі річки Йордан.

Раніше він також представив лідерам США і Росії план врегулювання сирійської кризи.

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