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Нетаньяху представил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса

Новости » Политика    26.03.2019 - 14:40
Нетаньяху представил Трампу и Путину план разрешения сирийского кризиса
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил план прекращения кризиса в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times of Israel.

Подробностей издание не сообщает. Газета приводит слова высокопоставленного источника, который сказал, что ранее российский президент проявил интерес к предложению о том, как обеспечить уход Ирана из Сирии.

Как писало РБК-Украина ранее, президент США в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".

Отметим, до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль взял две трети высот под свой контроль.

Израильская сторона настойчиво доказывает, что Голаны с давних пор принадлежали еврейскому народу, а передача этой территории Сирии в 1923 году была незаконной. В частности, в соответствии с мандатом Лиги Наций Голаны отводились Великобритании, которая должна была способствовать созданию "еврейского национального очага". Кроме того, с военной точки зрения естественный рельеф Голан идеален для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах.

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