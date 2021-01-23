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Германия рассчитывает на 3 миллиона доз вакцины AstraZeneca от COVID в феврале

Берлин, Суббота 23 января 2021 22:54
Германия рассчитывает на 3 миллиона доз вакцины AstraZeneca от COVID в феврале
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Германии рассчитывает получит 3 миллиона доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca. Это уже с учетом урезанных поставок от разработчика в первом квартале.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, сообщает Reuters.

Он отметил, что это количество будет меньше изначально ожидаемой партии для страны в следующем месяце.

Кроме этого, министр подчеркнул, что правительство по-прежнему планируют сделать вакцинацию доступной для всех граждан к лету этого года. Это будет возможно, если в дальнейшем получат разрешение в ЕС все вакцины, которые на него подавались.

Напомним, AstraZeneca предупредила уже Евросоюз, что сможет поставлять изначально на 60% меньше доз вакцины из-за сложностей в производстве препарата. Выдать разрешение на использование британской вакцины в ЕС могут 29 января.

Кроме этого, правительство Италии допускает пересмотр плана по вакцинации от коронавируса. Все из-за задержек в поставках препаратов. В стране уже серьезно снизились темпы вакцинации.

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