В Египте началась массовая вакцинация от COVID

Фото: вакцинация (freepik)

В воскресенье, 24 января, в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

Об этом сообщает Reuters.

В декабре Египет получил первую партию COVID-вакцин китайской фармацевтической компании Sinopharm.

При этом, Египет получит 40 миллионов доз препаратов через альянс вакцин ГАВИ для 20 миллионов человек.

Напомним, в середине декабря правительство Египта ужесточило правила въезда в страну. Теперь отрицательный тест на COVID должны иметь все украинские туристы в возрасте от шести лет.

Добавим, с 1 ноября Египет отменил визовый сбор для туристов, прибывающих в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Однако упрощенный въезд в страну будет действовать не всегда.

Ранее сообщалось, что на Кипре выявили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Ранее Саудовская Аравия сняла ограничения на въезд в страну. Их вводили в связи с распространением нового более заразного штамма коронавируса.