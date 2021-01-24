В Ізраїлі почали вакцинацію від коронавірусу старшокласників

Фото: вакцина від коронавірусу Pfizer (Yonatan Sindel/Flash90)

В Ізраїлі почали вакцинувати від коронавірусу старшокласників. Зараз вони не навчаються через локдауна в країні.

Про це повідомляє Times of Israel.

Вакцинація дітей в віці від 16 до 18 років почалася в суботу. Для отримання школярем вакцини потрібно згода батьків.

Метою вакцинації старшокласників зараз є забезпечення їх повернення в школу, щоб вчасно почати здавати випускні іспити, необхідні для подальшого вступу до ВНЗ.

В Ізраїлі до неділі першу дозу вакцини від коронавіруса отримали понад 2,5 мільйона людей, більше чверті від дев'ятимільйнного населення країни. 973 тисячі осіб вже отримали і другу дозу.

Зараз в Ізраїлі діє локдаун. Очікується, що його пом'якшення може розпочатися 1 лютого.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 24 січня, в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими COVID.

Також відомо, що уряд Німеччини розраховує отримає 3 мільйони доз вакцини від коронавіруса виробництва AstraZeneca. Це вже з урахуванням обмежених постачань від розробника у першому кварталі.