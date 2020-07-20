В Израиле началась забастовка медперсонала

Фото: медики (freepik)

Забастовка началась после того, как переговоры с Минфином и Минздравом страны потерпели крах

В Израиле началась забастовка медицинского персонала. Медики требуют добавки ставок среднего медицинского персонала в систему здравоохранения.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Указано, что забастовка началась сегодня в 7 утра, после того как ночные переговоры с министерствами финансов и здравоохранения закончились безрезультатно.

Отмечается, что медсестры и медбратья в поликлиниках больничных касс "Клалит", в системе школьного здравоохранения и в центрах матери и ребенка не работают. В больницах закроют амбулатории и отменят послеполуденные элективные операции, а в отделениях госпитализации медсестры будут работать в субботнем режиме.

При этом коронавирусные отделения будут работать в обычном режиме, а также дежурные медсестры в поликлиниках, которые будут оказывать только экстренную помощь (уколы инсулина, помощь онкологическим больным и процедуры ЭКО).

Кроме того, в каждом городе будет работать один центр матери и ребенка, который будет заниматься только экстренными случаями.

В региональных центрах минздрава будут проводить только эпидемиологические расследования. Клиники вакцинации работать не будут.

Издание пишет, что в утренние часы в понедельник забастовку солидарности проведут и врачи-интерны, объединенные в профсоюзную организацию "Миршам".

Основным требованием профсоюза является добавка ставок среднего медицинского персонала в систему здравоохранения. Сейчас около тысячи медсестер и медбратьев находятся на карантине и еще 1,5 тысячи оторваны от своей обычной работы, поскольку их перевели на работу в коронавирусные отделения. В результате на оставшихся на своих местах падает двойная нагрузка.

Напомним, вчера полиция Израиля применила водометы в отношении протестующих: в Иерусалиме и Тель-Авиве продолжились массовые митинги против ужесточения ограничений на фоне роста случаев заболевания COVID-19.

Как писало РБК-Украина, несколько дней назад в Иерусалиме несколько тысяч демонстрантов собрались возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки.