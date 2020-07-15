В Израиле акции за отставку Нетаньяху переросли в столкновения с полицией

Фото: акции протеста в Израиле (twitter.com.field_israel)

Полиция применила водометы для разгона митингующих

Вчера вечером в Иерусалиме (Израиль) несколько тысяч демонстрантов собрались возле резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с требованием его отставки. Полиция применила водометы для разгона митингующих.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, протестующие не довольны действиями правительства Израиля в условиях возрастающего количества больных коронавирусом. Они обвиняют власть в поспешном снятии карантинных ограничений и плохой подготовке к возможной второй волне эпидемии COVID-19.

Также митингующие не довольны переносом судебного процесса над Нетаньяху, который должен был состояться еще весной, однако из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз. А обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля еще в ноябре 2019 года.

Фото: акции протеста в Израиле (timesofisrael com)

Более чем три года длилось расследование полиции, после чего Нетаньяху были предъявлены обвинения по трем делам. В частности, в них говорится о получении дорогих подарков от бизнесменов в обмен на различные услуги, а также о предоставлении преференций для СМИ в обмен на положительное освещение.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Также РБК-Украина сообщало, что в Израиле утвердили новый состав правительства, который одновременно содержит в себе двух премьер-министров.