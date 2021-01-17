В Израиле людей, получивших вторую дозу вакцины от COVID, освободят от карантина

Фото: проведение тестов на коронавирус в Израиле (David Cohen/Flash90)

В Израиле освободят от карантина граждан, которые получат вторую дозу вакцины от коронавируса. Не соблюдать требования можно будет спустя неделю после получения второй дозы препарата.

Об этом сообщает Times of Israel.

В Израиле завершают разработку так называемого COVID-паспорта. Детали его функционирования будут раскрыты в ближайшие дни. Их будут выдавать всем, кто получил две дозы вакцины от коронавируса.

Получившие две дозы препарата спустя неделю после второй инъекции смогут посещать различные культурные и прочие мероприятия, которые сейчас недоступны для населения из-за карантина.

Сейчас в Израиле вторую дозу вакцины получили более 255 тысяч человек, а первую - 2,067 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в Израиле в воскресенье, 17 января, начался новый этап вакцинации от коронавируса. Начали прививать людей в возрасте от 45 лет и старше.

Также, правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев.