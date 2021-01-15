ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Израиль начнет с воскресенья вакцинировать от COVID жителей старше 45 лет

Израиль, Пятница 15 января 2021 15:48
Израиль начнет с воскресенья вакцинировать от COVID жителей старше 45 лет
Фото: прививание вакциной от коронавируса (Yonatan Sindel/Flash90)
Автор: Роман Тверденко

В Израиле в воскресенье, 17 января, начнется новый этап вакцинации от коронавируса. Начнут прививать людей в возрасте от 45 лет и старше.

Об этом сообщает Times of Israel.

К пятнице первую дозу вакцины от COVID получили почти 2 миллиона человек. Кроме этого, уже почти 170 тысяч человек получили полный курс вакцины из двух доз.

В планах правительства к концу марта привить 5,2 миллиона граждан. Для этого хотят увеличить вакцинацию до уровня 170 тысяч человек каждый день. На прошлой неделе в Израиль прибыла новая партия препарата разработки Pfizer.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Израиль

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь