В Ізраїлі людей, які отримали другу дозу вакцини від COVID, звільнять від карантину

Фото: проведення тестів на коронавірус в Ізраїлі (David Cohen/Flash90)

В Ізраїлі звільнять від карантину громадян, які отримають другу дозу вакцини від коронавірусу. Не дотримуватися вимог можна буде через тиждень після отримання другої дози препарату.

Про це повідомляє Times of Israel.

В Ізраїлі завершують розробку так званого COVID-паспорта. Деталі його функціонування будуть розкриті в найближчі дні. Їх видаватимуть всім, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.

Отримали дві дози препарату через тиждень після другої ін'єкції зможуть відвідувати різні культурні та інші заходи, які зараз недоступні для населення через карантин.

Зараз в Ізраїлі другу дозу вакцини отримали більше 255 тисяч осіб, а першу - 2,067 мільйона чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі у неділю, 17 січня, розпочався новий етап вакцинації від коронавірусу. Почали прищеплювати людей у віці від 45 років і старше.

Також, уряд Австрії продовжило локдаун до 7 лютого. Влада очікує ще кілька складних місяців.