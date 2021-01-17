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В Австрии продлили локдаун до начала февраля

Вена, Воскресенье 17 января 2021 18:37
В Австрии продлили локдаун до начала февраля
Фото: вечерняя Вена (freepik.com)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Австрии продлило локдаун до 7 февраля. Власти ожидают еще несколько сложных месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

В планах правительства открыть с 8 февраля открыть магазины, музеи и различные сервисы вроде парикмахерских. При этом кэйтеринг и туристический сектор останутся закрытыми минимум до марта.

Власти также призывают продолжать работать дистанционно по возможности, а также носить респираторы FFP2 в супермаркетах и общественном транспорте с 25 января.

В планах правительствах снизить уровень заболеваемости COVID до 50 случаев на 100 тысяч населения, тогда как сейчас этот показатель 130 случаев на 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассчитывает, что к марту будет возможность ослабить жесткий карантин в стране. Это должна будет позволить ситуация с вакцинацией от коронавируса.

Также известно, что власти Сингапура приняли решение ужесточить правила въезда в страну из-за COVID-19. Это связано с появлением новых штаммов коронавируса.

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