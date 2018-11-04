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В Израиле при ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли 6 человек

Новости » Происшествия    04.11.2018 - 12:25
Фото: авария (УНИАН)
Фото: авария (УНИАН)

Еще пять человек получили ранения

В Израиле в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли по меньшей мере шесть человек, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сообщается, что ДТП произошло на самом длинном в Израиле шоссе №90 протяженность около 480 км, недалеко от Мертвого моря. В частности, одна из пострадавших - 18-летняя девушка - была госпитализирована в тяжелом состоянии. Жизни остальных пострадавших ничего не угрожает. Также отмечено, что движение в обе стороны было приостановлено.

​Водитель грузовика доставлен в отделение полиции для допроса. О причинах ДТП пока не сообщается.

Напомним, в конце октября в Израиле сегодня, 30 октября 2018 года, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 8 человек, в частности, 6 детей.

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