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В Ізраїлі при ДТП з вантажівкою і мікроавтобусом загинули 6 осіб

Новини » Надзвичайні події    04.11.2018 - 12:25
Фото: аварія (УНІАН)
Фото: аварія (УНІАН)

Ще п'ять осіб отримали поранення

В Ізраїлі в результаті зіткнення вантажівки і мікроавтобуса загинули щонайменше шестеро людей, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що ДТП сталося на самому довгому в Ізраїлі шосе №90 протяжність близько 480 км, недалеко від Мертвого моря. Зокрема, одна з постраждалих - 18-річна дівчина була госпіталізована у важкому стані. Життя решти потерпілих нічого не загрожує. Також зазначено, що рух в обидві сторони було припинено.

Водій вантажівки доставлений у відділення поліції для допиту. Про причини ДТП поки не повідомляється.

Нагадаємо, в кінці жовтня в Ізраїлі сьогодні, 30 жовтня 2018 року, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 8 осіб, зокрема 6 дітей.

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