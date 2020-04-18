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ООН продлила карантин в штаб-квартире до конца мая

Новости » Коронавирус     18.04.2020 - 22:42
ООН продлила карантин в штаб-квартире до конца мая
Фото: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Дистанционный режим работы штаб-квартиры ООН продлили до 31 мая

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш продолжил карантин в штаб-квартире организации в Нью-Йорке до конца мая. Об этом РБК-Украина сообщил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

По словам Николенко, карантинные ограничения в штаб-квартире ООН продлятся до 31 мая.

"Штаб-квартира ООН продолжила дистанционный режим работы до 31 мая. Речь идет как о деятельности сотрудников секретариата, так и о доступе к зданию аккредитованных делегатов", - рассказал он.

Представитель украинской дипломатической миссии пояснил, что работа международных организаций и постоянных представительств в условиях карантина будет происходить в режиме видеоконференций, а также официальной переписки. При этом оставшаяся часть мероприятий была отменена или перенесена.

Напомним, 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке была закрыта для общих посетителей. Также были отменены все экскурсионные туры в штаб-квартиру организации. В офисах секретариата ООН оставался работать только критический персонал.

Как писало РБК-Украина, 13 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке обнаружили первый случай заражения коронавирусом. Заболевание подтвердили у филиппинского дипломата. После обнаружения коронавируса представительство Филиппин закрылось, а дипломаты самоизолировались на карантин.

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