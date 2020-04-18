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В Ізраїлі частково знімають карантин

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 23:38
В Ізраїлі частково знімають карантин
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Карантин почнуть послаблювати вже з 19 квітня, попередньо на 2 тижні

В Ізраїлі частково послаблюють карантинні обмеження, введені після спалаху епідемії коронавірусу. Про це оголосив увечері в суботу, 18 квітня, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає видання "Новини Ізраїлю".

За словами прем'єра, вжиті раніше заходи для стримування розповсюдження інфекції, виправдали себе. Тому з завтрашнього дня - 19 квітня, країна почне послаблення режиму карантину. Ці заходи в першу чергу торкнуться способу життя громадян, а також вони будуть спрямовані на розширення економічної діяльності.

"Ізраїль знаходиться дуже високо в рейтингу країн OECD в тому, що стосується протидії епідемії коронавірусу", - сказав Нетаньяху.

Глава уряду зазначив, що з неділі, 19 квітня, на робочих місцях в різних фірмах і структурах зможуть перебувати до 30% співробітників. Залишається в силі вимога носити маску, виходячи з дому.

Нетаньяху уточнив, що карантин буде послаблений на два тижні - після цього буде проведена оцінка підсумків такого кроку.

"Якщо він виправдає себе, то ми зважимо можливість додаткових послаблень режиму карантину. Якщо ми будемо свідками нового спалаху епідемії - доведеться повернутися до існуючих раніше обмежень", - сказав глава уряду.

На основі встановлених правил свою діяльність зможуть розширити підприємства хай-тек, різних галузей промисловості та послуг.

Відновлять свою роботу також магазини, що знаходяться на відкритому просторі. При цьому торгові центри поки що залишаться закритими.

Що стосується освітньої сфери, то заняття в школах для учнів з особливими потребами поновляться в групах по троє. Сімейні дитсадки зможуть приймати трьох дітей при наявності виховательки.

Громадський транспорт також поступово почне розширювати свою роботу. Дозволяється займатися спортом парами. Спільні молитви дозволені за умови, що участь у них будуть брати не більше десяти осіб.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір послабити карантинні обмеження для дітей в кінці квітня.

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