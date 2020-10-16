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В Израиле частично ослабят карантин

Израиль, Пятница 16 октября 2020 09:08
В Израиле частично ослабят карантин
Фото: медик в Израиле (enlacejudio.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Израиля приняло решение о частичном ослаблении карантинных ограничений в стране. Такое решение было принято в связи со снижением количества новых случаев заболевания коронавирусом с 9 до 2 тысяч.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, с воскресенья, 18 октября, в стране будет возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет; предприятий, которые не имеют постоянных посетителей; а также отменено ограничение на передвижение в пределах тысячи метров от дома.

Окончательно снять ограничения жесткого карантина планируют в Израиле в течение нескольких недель.

"Мы должны выходить (из изоляции - ред.) постепенно и ответственно. Внимательно. В противном случае мы вскоре окажемся в условиях третьей изоляции", - сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

С начала пандемии в Израиле зарегистрировано более 253 тысяч случаев инфицирования, более 2,1 тысячи из которых умерли.

Напомним, 18 сентября в Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Позже в Израиле представили план выхода из жесткого локдауна.

Также РБК-Украина писало, что Израиль возобновляет международное авиасообщение.

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