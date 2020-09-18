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Израиль вернул жесткий карантин

Иерусалим, Пятница 18 сентября 2020 14:00
Израиль вернул жесткий карантин
Фото: карантин в Израиле (twitter.com/pheicbrk)
Автор: РБК-Украина

В Израиле ввели жесткий карантин. Эти меры являются самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Об этом сообщает Times of Israel.

С сегодняшнего дня в стране вводят такие ограничения:

  • в помещении могут собираться группы не более 10 человек, на улице - не более 20;
  • закрываются школы и торговые центры;
  • жители страны не могут отдаляться от своих домов более чем на 500 метров (исключение - поездки на работу);
  • негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но не могут принимать клиентов;
  • продолжают работать супермаркеты и аптеки

Тотальный карантин начался в 14:00 пятницы, 18 сентября. Длиться он будет до 11 октября.

Кроме того, изоляция помешает еврейским общинам отметить религиозные праздники, когда семьи обычно собираются вместе. Ограничения на собрание в помещении повлияют на молитвенные службы в синагогах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что причиной введения карантина является вспышка коронавируса - число новых случаев COVID-19 выросло до 4 тысяч ежедневно.

Напомним, в Израиле решили не закрывать аэропорт на время карантина.

Ранее в Израиле решили возобновить международное авиасообщение.

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