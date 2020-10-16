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В Ізраїлі частково послаблять карантин

Ізраїль, П'ятниця 16 жовтня 2020 09:08
В Ізраїлі частково послаблять карантин
Фото: медик в Ізраїлі (enlacejudio.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Ізраїлю прийняв рішення про часткове ослаблення карантинних обмежень в країні. Таке рішення було прийнято у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків захворювання коронавірусом з 9 до 2 тисяч.

Про це повідомляє Associated Press.

Так, з неділі, 18 жовтня, в країні буде відновлена робота дитячих садів і дошкільних установ для дітей віком до шести років; підприємств, які не мають постійних відвідувачів; а також скасовано обмеження на пересування в межах тисячі метрів від будинку.

Остаточно зняти обмеження жорсткого карантину планують в Ізраїлі протягом декількох тижнів.

"Ми повинні виходити (з ізоляції - ред.) поступово і відповідально. Уважно. В іншому випадку ми незабаром опинимося в умовах третьої ізоляції", - сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

З початку пандемії в Ізраїлі зареєстровано понад 253 тисяч випадків інфікування, понад 2,1 тисячі з яких померли.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Пізніше в Ізраїлі представили план виходу з жорсткого локдауну.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль відновлює міжнародне авіасполучення.

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