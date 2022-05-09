В Израиле не будут проводить 9 мая публичных мероприятий, - посол
В Израиле в основных городах решили не отмечать публично 9 мая День победы над нацизмом. В этот день соберутся ветераны на горе Герцля в западной части Иерусалима без иностранных дипломатов, а торжественные мероприятия проведут лишь 10 мая в Кнессете, согласно законодательству страны.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.
"Мэры основных городов откажутся отмечать (9 мая) этот праздник публично, государственное финансирование в этом году выделяться на это тоже не будет", - рассказал дипломат.
По словам Корнийчука, ограничатся только торжествами 10 мая в израильском парламенте (Кнессет), и мероприятием 9 мая на национальном кладбище - горе Герцля - с участием ветеранов, но без дипломатов других стран.
"Очень сдержанное празднование", - отметил он.
Посол добавил, что накануне украинская делегация работала над тем, чтобы донести до израильского истеблишмента, что "остальной мир отмечает этот день 8 мая, а не 9 мая, и также были многочисленные обращения израильских ветеранов, и наших обращений, посольства - к нам прислушались".
Ранее сообщалось, что в Сумской области войска РФ под Глуховом разбомбили старое еврейское кладбище.
Напомним, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров назвал евреев самыми отъявленными антисемитами. Заявление главы МИД РФ вызвало громкий международный скандал - РБК-Украина собрало реакцию мирового сообщества. Добавим, что по данным израильских СМИ, в ходе телефонного разговора Путин извинился перед Бенетом за слова Лаврова. При этом в Кремле отказываются это подтверждать.
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