Израиль заявил об уничтожении объектов ХАМАС: они готовили запуск ракет по жилым домам

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа . В результате удара была уничтожена установка для запуска ракет, а также ликвидирован один из террористических отрядов.

"Мы только что уничтожили установку для запуска ракет ХАМАС, из которой собирались запустить 10 ракет по израильским семьям и домам в городах Ашдод и Ашкелон", - сообщили в Армии обороны.

Также ЦАХАЛ обнародовал кадры момента ликвидации террористического отряда. По информации израильских военных, отряд готовился запустить беспилотный летательный аппарат с взрывчаткой из Газы в Израиль.