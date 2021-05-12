Ізраїль заявив про знищення об'єктів ХАМАС: вони готували запуск ракет по житлових будинках

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа. В результаті удару була знищена установка для запуску ракет, а також ліквідований один з терористичних загонів.
"Ми тільки що знищили установку для запуску ракет ХАМАС, з якої збиралися запустити 10 ракет по ізраїльським сім'ям і будинкам в містах Ашдод і Ашкелон", - повідомили в Армії оборони.
Також ЦАХАЛ оприлюднив кадри моменту ліквідації терористичного загону. За інформацією ізраїльських військових, загін готувався запустити безпілотний літальний апарат з вибухівкою з Гази в Ізраїль.
Нагадавши, ескалація конфлікту між Ізраїлем і Палестиною сталася 10 травня в день Єрусалиму. У перші дні загострення ситуації по ізраїльських містах були випущені більше 200 ракет, що більше, ніж за весь попередній рік.
Раніше РБК-Україна детальніше писало про ескалацію конфлікту в Секторі Газа.
Відзначити, Ізраїль оголосив НП на кордоні з Газою, є загроза проникнення ХАМАС.