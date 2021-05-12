Ізраїль заявив про знищення об'єктів ХАМАС: вони готували запуск ракет по житлових будинках

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по об'єктах терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа . В результаті удару була знищена установка для запуску ракет, а також ліквідований один з терористичних загонів.

"Ми тільки що знищили установку для запуску ракет ХАМАС, з якої збиралися запустити 10 ракет по ізраїльським сім'ям і будинкам в містах Ашдод і Ашкелон", - повідомили в Армії оборони.

Також ЦАХАЛ оприлюднив кадри моменту ліквідації терористичного загону. За інформацією ізраїльських військових, загін готувався запустити безпілотний літальний апарат з вибухівкою з Гази в Ізраїль.