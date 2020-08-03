Израиль заявил о предотвращении подрыва на границе с Сирией

Фото: израильские военные (twitter.com/IDF)

В ЦАХАЛе заявили, что четверо террористов пытались установить взрывчатку на границе между Израилем и Сирией

Армия обороны Израиля заявила, что предотвратила попытку террористов заложить взрывчатку у границы с Сирией. Израильские военные нанесли удар по боевикам.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

"Мы только что предотвратили попытку со стороны 4 террористов установить взрывчатку возле пограничного ограждения между Израилем и Сирией. Наши войска и самолеты открыли огонь по этому отряду, и было установлено, что мы попали", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа военизированные формирования, находящиеся на территории сектора Газа, выпустили ракету в сторону территории Израиля; ее перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Ранее в Израиле объявили чрезвычайное положение на севере страны из-за перестрелки на границе с Ливаном; на границе заметили несколько групп боевиков.

Также РБК-Украина писало, что Израиль атаковал военные объекты на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот.

Кроме того, Израиль обстрелял объекты военизированного формирования ХАМАС на территории сектора Газа; Израиль обвинил ХАМАС в запуске трех ракет в сторону израильской территории.