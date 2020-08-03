Ізраїль заявив про запобігання підриву на кордоні з Сирією

У ЦАХАЛі заявили, що четверо терористів намагалися встановити вибухівку на кордоні між Ізраїлем і Сирією

Армія оборони Ізраїлю заявила, що запобігла спробі терористів закласти вибухівку біля кордону з Сирією. Ізраїльські військові завдали удару по бойовиках.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

"Ми тільки що запобігли спробі з боку 4 терористів встановити вибухівку біля прикордонного огородження між Ізраїлем і Сирією. Наші війська і літаки відкрили вогонь по цього загону, і було встановлено, що ми потрапили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території сектора Газа, випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Раніше в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан на півночі країни через перестрілку на кордоні з Ліваном; на кордоні помітили декілька груп бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

Крім того, Ізраїль обстріляв об'єкти воєнізованого формування ХАМАС на території сектору Газа; Ізраїль звинуватив ХАМАС у запуску трьох ракет в бік ізраїльської території.