В Израиле объявили о ЧП на северной границе

Фото: пограничники (israelinfo.co.il)

ЧП объявили в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ЧП на северной границе. Оно было объявлено в связи с перестрелкой на границе Ливана и Израиля.

Об этом сообщает местное издание Israelinfo.

Так, жителям приграничной зоны запретили покидать дома.

Кроме того, издание newsru.co.il сообщает, что в 15:31 пресс-служба ЦАХАЛ уведомила об "инциденте в сфере безопасности" в районе горы Дов на границе с Ливаном. Отмечалось, что со стороны Ливана боевики "Хезбаллы" в сторону израильских военных выпустили противотанковую ракету. При этом были замечены не менее двух групп боевиков: одна осуществила обстрел, вторая прикрывала ее отход.

Целью обстрела, по разным данным, был танк или бронированный автомобиль. Армия обороны Израиля открыла ответный огонь из артиллерийских орудий. Некоторые СМИ пишут, что боевики "Хезбаллы" использовали противотанковый комплекс "Корнет".

При этом ливанские телеканалы "Аль-Маядин" и "Аль-Манар", ассоциированные с "Хезбаллой", информируют, что израильские военные обстреливали цели около деревни Кафр Шуба (примерно в 6 км северо-восточнее Раджара). Сведений о потерях и ущербе пока нет.

Около 16:00 местные жители сообщали, что слышат взрывы. В воздух подняли боевую авиацию. Вероятно, ЦАХАЛ действовал с целью уничтожения боевиков, причастных к обстрелу. Примерно с 16:10 поступает информация о затишье. Информации о пострадавших на израильской стороне нет.

Подчеркнем, командование Армии обороны Израиля опубликовало распоряжения для жителей населенных пунктов, находящихся около границы с Ливаном (от Рош а-Никра на западе до горы Хермон на востоке):

оставаться в своих домах или отелях,

прервать деятельность на открытом пространстве, включая сельскохозяйственные работы и туризм,

избегать ненужных перемещений.

Автомобильные трассы около северной границы заблокировали военнослужащие.

Кроме того, в связи с ЧП отменена сегодняшняя пресс-конференция министра здравоохранения Юлия Эдельштейна.

Напомним, 25 июля военная авиация Израиля нанесла удар по военным целям в Сирии: в ЦАХАЛе заявили, что это ответ на дневную стрельбу по территории Голанских высот.

Как писало РБК-Украина, 1 сентября 2019 года израильская армия начала наносить ответные удары по югу Ливана из-за нескольких противотанковых ракет, которые были выпущены по приграничной базе и военной технике.