Израиль заявил о полной поддержке Греции на фоне действий Турции в Средиземноморье

Речь идет о меморандуме о взаимопонимании по демаркации морских зон, подписанный Турцией и правительством Ливии. Греция считает, что Турция с помощью этого документа пытается лишить Крит, Родос и другие греческие острова прав на морские зоны.

Также отметим, что в ЕС призвали Турцию избегать действий, которые подрывают мирные отношения с соседями.

"Турция должна уважать международное право, а также добрососедские отношения с другими странами и избегать любых угроз или действий, которые могут нанести ущерб этим отношениям и мирному урегулированию споров, какими бы они ни были", - заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

Ранее сообщалось, что Турция поддержала план НАТО по защите Прибалтики от российской угрозы. При этом ранее отказывалась делать это.

Также РБК-Украина писало, что в Израиле несколько тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за коррупции.