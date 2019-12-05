Ізраїль заявив про повну підтримку Греції на тлі дій Туреччини в Середземномор'ї

Йдеться про меморандум про взаєморозуміння щодо демаркації морських зон, підписаний Туреччиною та урядом Лівії. Греція вважає, що Туреччина за допомогою цього документа намагається позбавити Крит, Родос і інші грецькі острови прав на морські зони.

Також відзначимо, що в ЄС закликали Туреччину уникати дій, які підривають мирні стосунки з сусідами.

"Туреччина повинна поважати міжнародне право, а також добросусідські відносини з іншими країнами та уникати будь-яких погроз або дій, які можуть завдати шкоди цим відносинам і мирного врегулювання спорів, якими б вони не були", - заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

Раніше повідомлялося, що Туреччина підтримала план захисту НАТО Прибалтики від російської загрози. При цьому раніше відмовлялася робити це.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі кілька тисяч людей вийшли на демонстрацію з вимогою відставки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху через корупцію.