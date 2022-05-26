Израиль запретил Германии поставлять Украине свои противотанковые ракеты, - Axios

Ракеты Spike производятся в Германии на заводе, принадлежащем Израилю. В связи с этим для передачи продукции предприятия третьей стороне необходимо разрежение израильских властей.

Соответствующую просьбу генеральному директору Министерства обороны Израиля Амиру Эшелю направил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Это произошло две недели назад на встрече в Вашингтоне, сообщает издание.

По имеющимся данным, Эшель отверг запрос. Он отметил, что страна будет поставлять Киеву только нелетальное оружие. Согласно утверждению Axios, власти страны опасаются, что из израильского оружия могут быть убиты российские военные и это приведет к "нанесению РФ ущерба интересам безопасности Израиля в Сирии".

Израиль, как и США, имеет строгие правила для конечных потребителей своего вооружения. Эти правила ограничивают возможности покупателя передавать вооружение другой стране без разрешения Израиля.

Ранее Израиль известил страны Балтии, которые закупают его вооружение, о запрете поставлять оружие Украине.

Эстония и Литва сегодня используют вариант Spike LR, а Латвия использует варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в частности учебные ракеты и кейсы.

Напомним, что Израиль принял решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине в войне с Россией.

Одной из причин, по данным местных СМИ, стала недавнее оскорбительное заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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