ru ua
Сб, 05 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ

Новина українською →
Израиль, Суббота 05 февраля 2022 17:12
Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, - СМИ Фото: Израиль не разрешил поставлять Украине свое вооружение (missilery.info)
Автор: Дмитрий Левицкий

В начале 2022 года Латвия, Эстония и Литва объявили о намерении поделиться с Украиной оружием, чтобы помочь сдержать агрессию России. Однако из потенциального списка помощи придется исключить вооружение, изготовленное в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Breaking Defense.

По данным источников издания, в прошлом декабре Израиль известил страны Балтии, которые закупают его вооружение, о запрете поставлять оружие Украине. Такой шаг может быть связан с тем, что Израиль пытается сбалансировать свои отношения с Россией.

Как поясняет издание, Израиль, как и США, имеет строгие правила для конечных потребителей своего вооружения. Эти правила ограничивают возможности покупателя передавать вооружение другой стране без разрешения Израиля. Издание отмечает, что запрет был введен из-за беспокойства тем, что в Украину могут отправить противотанковые ракетные комплексы Spike, которые являются совместной израильско-немецкой разработкой.

Эстония и Литва сегодня используют вариант Spike LR, а Латвия использует варианты оружия LR, LR2, ER и SR. Кроме того, в конце января эстонские военные разместили новый заказ на SR Spike, в частности учебные ракеты и кейсы.

Министерство обороны Латвии отказалось комментировать информацию издания, объяснив это тем, что "Латвия не планирует поставлять Украине любое вооружение, изготовленное Израилем". В Литве же сказали, что ведут постоянные переговоры с Израилем, но вопрос поставки израильского оружия Украине во время встреч не поднимается.

Израильское Министерство обороны вообще отказалось комментировать вероятный запрет. Однако израильские эксперты говорят, что это все связано с Россией.

"Каждый вид косвенного вмешательства в этот кризис может нанести ущерб особым отношениям между Иерусалимом и Москвой", - пояснил собеседник издания.

Напомним, Германия и Финляндия решают или позволить Эстонии передать их 122-миллиметровые гаубицы Украине.

Кроме того, как сообщало издание The Wall Street Journal, Берлин заблокировал поставки гаубиц Д-30 для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Украина Балтия Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
Зеленский и Мишель обсудили деэскалацию конфликта с РФ. В пределах всех форматов
DAILY
Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нелишние деньги. Зачем Украине миллиарды долларов от ЕС, Британии и США