ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Израиль закрыл границы. Как попасть в страну: инструкция для украинцев

Новина українською →
Иерусалим, Вторник 30 ноября 2021 20:50
Израиль закрыл границы. Как попасть в страну: инструкция для украинцев Фото: Израиль закрыл границу: инструкция, как въехать в страну (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Израиль с 29 ноября закрыл границу для иностранцев, включая граждан Украины, из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Въехать в страну можно только при наличии специального разрешения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Израиле.

В посольстве напомнили, что израильский регулятор для противодействия распространению нового штамма коронавируса "Омикрон" принял решение с 29 ноября запретить въезд на территорию страны иностранцам, включая граждан Украины.

"Иностранные граждане смогут въехать в страну только при наличии специального разрешения комитета по вопросам исключений", - отметили в дипмиссии.

Получение спецразрешения

Для получения специального разрешения на въезд в Израиль необходимо подать заявку в комитет по вопросам исключений. Сделать это можно по ссылке.

Информация о порядке получения разрешения, оснований по которым его можно получить, необходимые документы и онлайн-формы можно посмотреть здесь.

Важно! Получение разрешения на въезд в Израиль, даже при наличии сертификата вакцинации и ПЦР-тестов, не освобождает необходимости пройти самоизоляцию.

Сертификаты и справки о выздоровлении от COVID-19

Если въезжающий вакцинирован или перенес коронавирус не в Израиле, то ему нужно предоставить документ, подтверждающий этот факт. При этом сертификат или справка должны признаны израильскими властями. В этом случае можно сократить срок самоизоляции.

В Израиле признаны вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):

  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Sinovac;
  • Sinopharm;
  • Serum Institute of India;
  • Johnson and Johnson.

Важно! Справка о выздоровлении от COVID-19 подлежит проверке Минздравом Израиля, в том числе на основании положительного результата молекулярного теста NAAT.

Список стран, выдающих сертификаты, подтверждаемые цифровыми системами министерства здравоохранения по ссылке.

Подробнее с правилами въезда иностранцев можно ознакомиться на сайте правительства Израиля.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль закрыл авиасообщение с Африкой из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны