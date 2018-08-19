После закрытия переходом смогут воспользоваться только медики

Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа - КПП Эрез. Об этом со ссылкой на заявление властей Израиля сообщает DW.

Как отмечается, пункт пропуска был закрыт сегодня, 19 августа 2018 года. Информацию о закрытии КПП изданию подтвердили в Министерстве обороны Израиля. После закрытия переходом можно будет воспользоваться только в случае гуманитарных дел, как долго он не будет работать на данный момент не известно.

Кроме того, отмечается, что закрытие КПП подтвердили и в Управлении гражданских дел Палестинской автономии в Газе.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 августа Израиль и исламистская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, договорились о перемирии. Позже в этот же день в результате ракетного удара военных Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек. Ракетный удар армии Израиля разрушил кульутрный центр. В этот район упало четыре ракеты. Армия обороны Израиля в своем Twitter написала, что ударила по сектору Газа лишь после того, как по их территории боевики ХАМАС нанесли удар.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что добьется от палестинского движения ХАМАС полного прекращения огня.