В результате ракетного удара Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек

Власти ХАМАС заявили, что ракеты упали в культурный центр сектора Газа

В результате ракетного удара военных Израиля по сектору Газа пострадали 18 человек. Об этом сообщает Daily Sabah.

Ракетный удар армии Израиля разрушил кульутрный центр. В этот район упало четыре ракеты.

Представитель ХАМАС Хазем Кассем заявил, что Израиль специально сделал своей целью культурные ценности сектора Газа. Он назвал попытки такого давления варварским и оно относится к "отсталой эпохе", во время которой с культурой боролись "огнем и порохом". Также он сообщил, что внутри культурного центра была египетская община, что это можна расценивать как попытку Израиля саботировать усилия Египта по восстановлению стабильной и мирной обстановки в регионе.

Армия обороны Израиля в своем Twitter написала, что ударила по сектору Газа лишь после того, как по их территории боевики ХАМАС нанесли удар. За данными военных Израиля, на город Баэр-Шева была выпущена одна ракета. Минобороны Израиля сообщили, что наносили удар по зданию, в котором по их предположениям, находились активные члены ХАМАС.

Earlier today, IDF fighter jets targeted a 5-story building in Rimal, northern Gaza. Hamas‘ interior security forces used the building for military purposes pic.twitter.com/bGbdzDczDy