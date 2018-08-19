Ізраїль закрив єдиний пункт пропуску на кордоні з сектором Газа

Новини Надзвичайні події 19.08.2018 - 11:05
Ілюстративне фото (flickr.com/un_photo)
Ілюстративне фото (flickr.com/un_photo)

Після закриття переходом зможуть скористатися лише медики

Ізраїль закрив єдиний пункт пропуску на кордоні з сектором Газа - КПП Ерез. Про це з посиланням на заяву влади Ізраїлю повідомляє DW.

Як зазначається, пункт пропуску було закрито сьогодні, 19 серпня 2018 року. Інформацію про закриття КПП виданню підтвердили у Міністерстві оборони Ізраїлю. Після закриття переходом можна буде скористатися лише у випадку гуманітарних справ, як довго він не працюватиме наразі невідомо.

Крім того, зазначається, що закриття КПП підтвердили і в Управлінні цивільних справ Палестинської автономії в Газі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня Ізраїль та ісламське угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа, домовились про перемир'я. Пізніше в цей же день в результаті ракетного удару військових Ізраїлю по сектору Газа постраждали 18 осіб. Ракетний удар армії Ізраїлю зруйнував кульутрний центр. У цей район впало чотири ракети. Армія оборони Ізраїлю в своєму Twitter написала, що вдарила по сектору Газа лише після того, як по їх території бойовики ХАМАС завдали удару.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявляв, що доб'ється від палестинського руху ХАМАС повного припинення вогню.

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Теги:  Сектор Газа,  Ізраїль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС