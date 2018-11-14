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Сектор Газа заявив про готовність укласти перемир'я з Ізраїлем

Новини » Політика    14.11.2018 - 01:52
Сектор Газа заявив про готовність укласти перемир'я з Ізраїлем
Фото: наслідки ударів в секторі Газа (twitter.com/AJEnglish)

Перемир'я повинне відбудуться у форматі, який укладено за посередництва Єгипту

Спільне командування палестинських збройних сил оголосило про припинення вогню і заявили про готовність дотримуватися перемир'я з Ізраїлем за посередництва Єгипту, якщо "сионітський противник" прийме аналогічне рішення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Уряд Ізраїлю повідомив, що інформація про припинення вогню надходила від чотирьох різних посередників - Єгипту, Норвегії, Швейцарії та ООН. Після цієї заяви, кабінет міністрів Ізраїлю з питань зовнішньої політики і безпеки (IDF), провів нараду, яка тривала більше 6 годин.

"Кабінет Безпеки доручив IDF продовжувати свою роботу в міру необхідності", - заявили в Ізраїлі за підсумками засідання.

Також повідомляється, що під час засідання кабінету міністрів були заслухані брифінги керівників IDF і Моссад, які виступили проти розширення військової кампанії. Їх позиція була підтримана прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який намагається уникнути війни в секторі Газа.

У той же час міністр оборони Авігдор Ліберман, міністр у справах Єрусалиму, міністр охорони навколишнього середовища Зеєв Елькін, міністр освіти Нафталі Банеет і міністр юстиції Айеле Шакед виступили проти припинення вогню.

Нагадаємо, Радбез ООН скликає екстрену зустріч щодо ситуації в секторі Газа. увейт і Болівія запросили провести екстрене засідання Ради безпеки ООН через ескалацію напруженості в секторі Газу.

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