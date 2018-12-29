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Ізраїль зафіксував пуск ракети з Сектора Газа

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 01:51
Ізраїль зафіксував пуск ракети з Сектора Газа
Ілюстративне фото (twitter.com/15minutosnews)

Запускали Ракету в бік території Ізраїлю

З Сектора Газа у бік Ізраїлю вночі в суботу, 29 грудня, була запущена ракета. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

За інформацією військових, відомо про запуск однієї ракети у бік Ізраїлю.

"Деякий час тому був ідентифікований один запуск з Сектора Газа в бік ізраїльської території", - йдеться в повідомленні прес-служби ізраїльської армії.

Ізраїль зафіксував пуск ракети з Сектора Газа

Зараз немає даних про те, чи була перехоплена ракета або ж вона впала на території Ізраїлю і заподіяла шкоду.

Нагадаємо, раніше в Армії оборони Ізраїлю повідомляли, що системи протиповітряної оборони країни були активовані ввечері 25 грудня 2018 у зв'язку з запущеної з території Сирії ракетою.

У той же час сирійське державне новинне агентство SANA повідомило, що в небі над Дамаском сирійська система ППО збила кілька невідомих цілей. Попередньо повідомлялось про ракети, які нібито запустив Ізраїль з території Лівану.

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Новини України Сектор ГазаІзраїльракета
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